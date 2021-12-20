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Япония начинает разработку использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе

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Япония, Понедельник 20 декабря 2021 10:05
Япония начинает разработку использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе Фото: Япония начинает разработку использования энергии солнца (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Япония проведет исследование для разработки технологии использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе. Кроме того, ученые хотят создать луноход, который будет перевозить людей по лунной поверхности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как стало известно, Япония подготовила проект новой "дорожной карты" своей космической политики, который предусматривает сотрудничество общественного и частного секторов в разработке средства передвижения по поверхности луны, а также разработку технологии использования энергии солнца.

"В проекте нового плана говорится, что луноход будет перевозить людей по лунной поверхности в рамках одного из американских проектов освоения луны. В документе также указывается, что Япония проведет исследование для разработки технологии использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе", - пишет издание.

Проект предусматривает запуск зонда для изучения одного из спутников Марса в 2024 финансовом году. Он также содержит план, согласно которому подразделение Воздушных сил самообороны начнет следить за космическим мусором и спутниками других стран в 2023 финансовом году.

Правительственный Стратегический штаб космического развития планирует завершить подготовку проекта "дорожной карты" на заседании, которое состоится уже к концу текущего года.

Напомним, в четверг, 16 декабря, Египет и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности. Это произошло в рамках Восьмого заседания Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Арабской Республикой Египет.

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