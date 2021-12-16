Украина и Египет договорились о сотрудничестве в космосе

Фото: Украина и Египет будут сотрудничать в космической сфере (facebook.com/volodymyrtaftay)

В четверг, 16 декабря, Египет и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности. Это произошло в рамках Восьмого заседания Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Арабской Республикой Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая в Facebook.

Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Египетским космическим агентством предусматривает использование космического пространства в мирных целях. В нем говорится о сотрудничестве стран в космической сфере по ряду направлений, в том числе в сфере дистанционного зондирования Земли, наземной космической инфраструктуры, спутниковых технологий, образования и повышения квалификации и т.д. Совместная деятельность двух стран должна стать основой для реализации будущих совместных проектов. Под документом поставили подписи глава Госкосмоса Владимир Тафтай и исполнительный директор Египетского космического агентства Мохамед Эль-Куси. Фото: Украина и Египет договорились о сотрудничестве (facebook.com/volodymyrtaftay)