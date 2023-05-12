Японія може бути гарною моделлю для повоєнної відбудови України, - МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що Японія може бути гарною моделлю для повоєнної відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK .

Глава МЗС Польщі в цьому контексті вказав на те, що Японія пережила війну та стихійні лиха, а також реконструкцію.

При цьому Рау звертає увагу, що країни мають об'єднатися у підтримці України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, оскільки це також важливо для безпеки кожної держави.

Так, додав польський міністр, те, що відбувається в Україні, є спільною проблемою для країн, які хочуть підтримувати мир та міжнародний порядок. Рау також зазначив, що Україна бореться не лише за себе, а й за Польщу та інші країни.

Глава МЗС Польщі заявив, що Україна може виграти розв'язану РФ війну, якщо Японія та країни Заходу продовжать підтримувати Київ, закликаючи до міжнародної єдності заради миру.

Міністр наголосив, що війська РФ мають бути виведені з України, а також вказав на необхідності притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів.

"Польща готова продовжувати надавати допомогу Україні рука об руку з Японією, яка головує на зустрічах Великої сімки", - сказав Рау.