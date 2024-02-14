Японія має намір послабити обмеження на поїздки в Україну для компаній

Уряд планує підтримати зусилля державного та приватного секторів з відновлення України.

У понеділок, 19 лютого, в Токіо відбудеться японо-українська конференція зі сприяння економічному відновленню. Однак деякі японські компанії скаржаться, що чинні обмеження на поїздки в Україну, встановлені на найвищому рівні, заважають їм вести там бізнес.

Урядовці обговорюють способи послаблення обмежень для відповідних компаній. Більшість урядовців негативно ставляться до зниження рівня тривоги щодо поїздок до країни, оскільки російські атаки в Україні тривають.

Вони також сподіваються зберегти чинну раду з евакуації.

Уряд Японії розглядає можливість дозволити компаніям залишитися в країні на певний термін після того, як буде перевірено, чи можна забезпечити їхню безпеку в Україні.

Допомога Японії Україні

Раніше заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда заявляв, що Токіо продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні. Минулого року Японія виділила Україні 3,6 млрд доларів.

Крім цього, Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

Також Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку відновлення України від наслідків війни.

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