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Японія виділить понад 100 млн доларів на відновлення України

Японія, Неділя 11 лютого 2024 15:26
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Японія виділить понад 100 млн доларів на відновлення України Фото: Японія виділить кошти на відновлення України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку відновлення України від наслідків війни. Гроші будуть розподілені в семи областях, таких як відновлення інфраструктури та розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За даними видання, очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню, запланованій на 19 лютого в Токіо.

За словами джерел, допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.

Японія прагне продемонструвати свою відданість підтримці України через державно-приватне співробітництво та підтримуватиме японські фірми, які розпочинають бізнес в Україні.

Меморандуми про співпрацю, які будуть підписані на зустрічі, включають проекти, пов'язані з:

  • медичним обслуговуванням,
  • кібербезпекою,
  • вітровими електростанціями,
  • розширенням сільського господарства,
  • поліпшенням гуманітарної ситуації,
  • біотехнологіями та промисловістю,
  • інформаційними технологіями,
  • вдосконаленням управлінням.

Допомога Японії Україні

Раніше ми писали, що за словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, країна продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також ми писали, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

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