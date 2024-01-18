Японія купить 400 ракет "Томагавк" для стримування загроз з боку Росії і КНДР

Міноборони Японії підписало контракт на закупівлю 400 американських ракет "Томагавк". Вони потрібні країні для протидії загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Зазначається, що угоду укладено на тлі прагнення Японії наростити свій військовий потенціал для протидії загрозам регіональній безпеці, зокрема з боку Китаю, Північної Кореї та Росії.

Японський міністр оборони Мінору Кіхара і посол США в Японії Раму Емануелю в Токіо підписали угоду про купівлю Японією 400 ракет дальнього радіуса дії "Томагавк" американського виробництва.

У Міноборони Японії зазначили, що це зміцнить оборонні можливості країни в умовах протистояння, щоб зруйнувати і розгромити сили, які можуть вторгнутися в Японію на ранньому етапі.

"Крім того, як було оголошено в жовтні минулого року, уряд Японії також вирішив закупити "Томагавк", що доповнює місцеві протистоять ракети, на рік раніше запланованого терміну", - йдеться в заяві.

Коли Японія отримає ракети

Згідно із заявою, Японія в кінцевому підсумку придбає ракети в період між 2025 і 2027 фінансовими роками.

Купівля відбулася на тлі того, що агресивні маневри Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні призвели до ескалації напруженості у відносинах з Японією, Південною Кореєю, Філіппінами та іншими країнами. Ці невеликі країни звернулися по допомогу до США через торговельні угоди та військові технології.

Крім того, Японія висловила стурбованість з приводу відносин, що розвиваються між Росією і Північною Кореєю, оскільки КНДР продовжує нарощувати зусилля зі створення ядерної та балістичної зброї.

"Томагавк"

Сімейство американських багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет великої дальності стратегічного і тактичного призначення підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування.

Здійснює політ на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Перебуває на озброєнні кораблів і підводних човнів ВМС США, використовувалася у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту її прийняття на озброєння в 1983 році.

Орієнтовна вартість ракети в 2014 році становила 1,45 млн доларів.

Японія та її ставлення до Росії

Сьогодні повідомлялося, що США, Південна Корея і Японія засудили військове співробітництво КНДР з Росією. Йдеться про постачання зброї, яку Москва використовує на війні проти України.

Також Reuters писало, що заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо цього місяця вирушить до Європи та Японії, де він координуватиме з партнерами питання використання нового інструменту щодо санкцій проти Росії.

На початку січня Японія оголосила про виділення для допомоги Україні 37 млн доларів. Їх спрямують на закупівлю систем для виявлення дронів.