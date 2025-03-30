Японія, Китай і Південна Корея обговорюють угоду про вільну торгівлю через мита Трампа

Глава Мінпрому Південної Кореї Ан Дук Ген та його колеги з Японії Йодзі Муто та з Китаю Ван Вентао у неділю в Сеулі обговорювали угоду про вільну торгівлю.

Зазначається, що хоча вони не засвідчили значного прогресу на шляху до такої домовленості, зібрання продемонструвало зростання готовності трьох країн зміцнювати зв'язки на тлі впливу мит з боку Штатів.

"Ми особливо визнали необхідність триваючого тристороннього економічного та торгівельного співробітництва для ефективного вирішення нових викликів і досягнення відчутних результатів у ключових сферах", - йдеться у спільній заяві трьох міністрів.

Вони також пообіцяли зміцнити Регіональне всеохоплююче економічне партнерство. Ця структура спрямована на оптимізацію ланцюжків поставок і розширення торгівлі та інвестицій між найбільшими економіками Азії, включаючи Китай, Японію та Південну Корею. Сполучені Штати не є частиною даного пакту.

Мита Трампа й очікуваний вплив

Зустріч відбулася, коли 3 квітня о 12:01 ранку (час за Вашингтоном) набуде чинності 25% збір США на імпорт автомобілів. Зауважимо, що Японія та Південна Корея є основними експортерами транспортних засобів до Штатів.

Також очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про так звані взаємні мита, які потенційно вплинуть на сектори, включаючи напівпровідникову та фармацевтичну промисловість.

Будь-який вплив на продажі мікросхем буде особливо згубним для Південної Кореї, враховуючи, що вони залишаються ключовим рушієм зростання країни, що залежить від експорту, пише Bloomberg.

Як зазначають західні ЗМІ, три азіатські держави є одними з тих, на які "націлений" Трамп. У той час як Китай перебуває в центрі відновленої торгівельної війни зі США, широке використання тарифів Вашингтоном показує, що навіть американські союзники, включаючи Японію та Південну Корею, не захищені від загроз, йдеться в публікації Bloomberg.

Минулої п'ятниці глава КНР Сі Цзіньпін зустрівся з групою лідерів світового бізнесу в Пекіні, намагаючись підвищити настрої інвесторів, оскільки підвищення тарифів підживлює невизначеність для економіки та міжнародної торгівлі. На зустрічі були присутні, зокрема, представники Samsung Electronics Co. та SK Hynix Inc.