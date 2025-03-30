Япония, Китай и Южная Корея обсуждают соглашение о свободной торговли из-за пошлин Трампа

Глава Минпрома Южной Кореи Ан Дук Ген и его коллеги из Японии Йодзи Муто и из Китая Ван Вентао в воскресенье в Сеуле обсуждали соглашение о свободной торговле.

Отмечается, что хотя они не показали значительного прогресса на пути к такой договоренности, собрание продемонстрировало рост готовности трех стран укреплять связи на фоне влияния пошлин со стороны Штатов.

"Мы особенно признали необходимость продолжающегося трехстороннего экономического и торгового сотрудничества для эффективного решения новых вызовов и достижения ощутимых результатов в ключевых сферах", - говорится в совместном заявлении трех министров.

Они также пообещали укрепить Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство. Эта структура направлена на оптимизацию цепочек поставок и расширение торговли и инвестиций между крупнейшими экономиками Азии, включая Китай, Японию и Южную Корею. Соединенные Штаты не являются частью данного пакта.

Пошлины Трампа и ожидаемое влияние

Встреча состоялась, когда 3 апреля в 12:01 утра (время по Вашингтону) вступит в силу 25% сбор США на импорт автомобилей. Заметим, что Япония и Южная Корея являются основными экспортерами транспортных средств в Штаты.

Также ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит о так называемых взаимных пошлинах, которые потенциально повлияют на секторы, включая полупроводниковую и фармацевтическую промышленность.

Любое влияние на продажи микросхем будет особенно губительным для Южной Кореи, учитывая, что они остаются ключевым двигателем роста страны, зависящей от экспорта, пишет Bloomberg.

Как отмечают западные СМИ, три азиатских государства являются одними из тех, на которые "нацелен" Трамп. В то время как Китай находится в центре возобновленной торговой войны с США, широкое использование тарифов Вашингтоном показывает, что даже американские союзники, включая Японию и Южную Корею, не защищены от угроз, говорится в публикации Bloomberg.

В прошлую пятницу глава КНР Си Цзиньпин встретился с группой лидеров мирового бизнеса в Пекине, пытаясь повысить настроения инвесторов, поскольку повышение тарифов подпитывает неопределенность для экономики и международной торговли. На встрече присутствовали, в частности, представители Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc.