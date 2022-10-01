Японія ініціюватиме нові санкції країн G7 проти Росії, - прем'єр-міністр

Японія планує запропонувати країнам G7 запровадити жорсткіші санкції проти Росії та очолить обговорення відновлення України.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Кишида також зазначив, що МЗС Японії вивчає, коли воно зможе знову відкрити своє посольство у Києві, що, за його словами, важливо для тісних контактів між Японією та Україною.

За словами прем'єра, Японія також співпрацюватиме з іншими країнами "Великої сімки" та ширшою міжнародною спільнотою у подальшій підтримці України.

Нагадаємо, що Японія надала Україні близько десятка безпілотників із камерами спостереження. Токіо також поставила кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства.

Також раніше стало відомо, що Японія закликала Росію виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань, які вважаються спірною територією.

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