ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Япония инициирует новые санкции стран G7 против России, - премьер-министр

Новина українською →
Токіо, Суббота 01 октября 2022 18:35
Япония инициирует новые санкции стран G7 против России, - премьер-министр Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония планирует предложить странам G7 ввести более жесткие санкции против России и возглавит обсуждение восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

По словам премьера, Япония также будет сотрудничать с другими странами "Большой семерки" и более широким международным сообществом в дальнейшей поддержке Украины.

Кишида также отметил, что МИД Японии изучает, когда оно сможет вновь открыть свое посольство в Киеве, что, по его словам, важно для тесных контактов между Японией и Украиной.

Напомним, что Япония предоставила Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставила несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Также ранее стало известно, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, которые считаются спорной территорией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония G7 Вторжение России в Украину
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины