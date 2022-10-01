Япония инициирует новые санкции стран G7 против России, - премьер-министр
Япония планирует предложить странам G7 ввести более жесткие санкции против России и возглавит обсуждение восстановления Украины.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
По словам премьера, Япония также будет сотрудничать с другими странами "Большой семерки" и более широким международным сообществом в дальнейшей поддержке Украины.
Кишида также отметил, что МИД Японии изучает, когда оно сможет вновь открыть свое посольство в Киеве, что, по его словам, важно для тесных контактов между Японией и Украиной.
Напомним, что Япония предоставила Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставила несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.
Также ранее стало известно, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, которые считаются спорной территорией.
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