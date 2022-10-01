Япония инициирует новые санкции стран G7 против России, - премьер-министр

Япония планирует предложить странам G7 ввести более жесткие санкции против России и возглавит обсуждение восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

По словам премьера, Япония также будет сотрудничать с другими странами "Большой семерки" и более широким международным сообществом в дальнейшей поддержке Украины.

Кишида также отметил, что МИД Японии изучает, когда оно сможет вновь открыть свое посольство в Киеве, что, по его словам, важно для тесных контактов между Японией и Украиной.