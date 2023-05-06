Японія імпортувала з РФ рекордну кількість морепродуктів

За підсумками 2022 року Японія імпортувала з Росії морепродуктів на рекордну суму в 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Поганий улов Японії та більший обсяг вилову в Росії стали причинами того, що минулого року імпорт досяг найвищого рівня з 1992 року.

Попередній рекорд було зафіксовано у 2018 році, коли Японія імпортувала з Росії морепродуктів на суму 1,1 млрд доларів. За оцінками експертів, Японія імпортує близько 40 відсотків морепродуктів, що споживаються в країні, при цьому РФ посідає третє місце після Чилі та США за вартістю імпорту у 2022 році.

У товарному вираженні на краба-стригуна припадає найбільша частка імпорту з Росії минулого року. За словами джерел, збільшення імпорту також вплинула потреба Японії в нових джерелах імпорту через те, що США призупинили промисел краба-стригуна в Беринговому морі.

Імпорт пасти з мінтаю, а також сировини для рибних котлет камабоко збільшився приблизно у сім разів у порівнянні з попереднім роком. Погані умови рибальства в Японії також призвели до збільшення імпорту морських їжаків, лосося та форелі.