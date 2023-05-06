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Япония импортировала из РФ рекордное количество морепродуктов

Новина українською →
Токио, Суббота 06 мая 2023 03:32
Япония импортировала из РФ рекордное количество морепродуктов Фото: Япония импортировала из РФ рекордное количество морепродуктов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По итогам 2022 года Япония импортировала из России морепродуктов на рекордную сумму в 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Плохой улов Японии и больший объем вылова в России стали причинами того, что в прошлом году импорт достиг самого высокого уровня с 1992 года.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда Япония импортировала из России морепродуктов на сумму 1,1 млрд долларов. По оценкам экспертов, Япония импортирует около 40 процентов морепродуктов, потребляемых в стране, при этом РФ занимает третье место после Чили и США по стоимости импорта в 2022 году.

В товарном выражении на краба-стригуна приходится наибольшая доля импорта из России в прошлом году. По словам источников, на увеличение импорта также повлияла потребность Японии в новых источниках импорта из-за того, что США приостановили промысел краба-стригуна в Беринговом море.

Импорт пасты из минтая, а также сырья для рыбных котлет камабоко увеличился примерно в семь раз по сравнению с предыдущим годом. Плохие условия рыболовства в Японии также привели к увеличению импорта морских ежей, лосося и форели.

Ранее мы писали, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, в правительстве Японии до сих пор существует должность министра сотрудничества с Россией.

Также сообщалось, что Украина и Япония начнут сотрудничество в сфере киберзащиты. Это позволит лучше оборонять украинские объекты критической инфраструктуры.

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