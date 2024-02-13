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Японія хоче забезпечити безпеку на морі чотирьом країнам Азії для протидії Китаю, - ЗМІ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Японія планує надавати довгострокову підтримку військово-морській владі Філіппін, Індонезії, Малайзії та В'єтнаму. Цей крок спрямований на протидію зростаючій напористості Китаю в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За даними видання, Японське агентство міжнародного співробітництва розробить 10-річний план підтримки цих чотирьох країн, які уряд розглядає як найбільш пріоритетні з точки зору безпеки.

У січні на Філіппінах і в Індонезії було проведено дослідження на місцях. Приблизно на квітень заплановано аналогічні заходи в Малайзії та В'єтнамі.

Японські чиновники обговорять з кожною країною постачання безпілотників, радарних систем і патрульних катерів, а також розвиток людських ресурсів.

Детальний план має бути підготовлений до березня наступного року.

Загроза Китаю в Південно-Китайському морі

Китай претендує на право контролювати майже все Південно-Китайське море.

Три роки тому Пекін ухвалив закон, що дає змогу китайській береговій охороні застосовувати силу в регіоні, й інші країни перебувають у стані підвищеної готовності.

Експерт з Китаю з Національного інституту оборонних досліджень при Міністерстві оборони Японії Іїда Масафумі вважає, що зміцнення потенціалу чотирьох країн у сфері морської безпеки значно допоможе їм протистояти Китаю.

Раніше повідомлялося, що Китай мілітаризує острови, збудовані на спірній ділянці Південно-Китайського моря.

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