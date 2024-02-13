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Япония хочет обеспечить безопасность на море четырем странам Азии для противодействия Китаю, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Япония планирует оказывать долгосрочную поддержку военно-морским властям Филиппин, Индонезии, Малайзии и Вьетнама. Этот шаг направлен на противодействие растущей напористости Китая в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По данным издания, Японское агентство международного сотрудничества разработает 10-летний план поддержки этих четырех стран, которые правительство рассматривает как наиболее приоритетные с точки зрения безопасности.

В январе на Филиппинах и в Индонезии были проведены исследования на местах. Примерно на апрель запланированы аналогичные мероприятия в Малайзии и Вьетнаме.

Японские чиновники обсудят с каждой страной поставку беспилотников, радарных систем и патрульных катеров, а также развитие человеческих ресурсов.

Детальный план должен быть подготовлен к марту следующего года.

Угроза Китая в в Южно-Китайском море

Китай претендует на право контролировать почти все Южно-Китайское море.

Три года назад Пекин принял закон, позволяющий китайской береговой охране применять силу в регионе, и другие страны находятся в состоянии повышенной готовности.

Эксперт по Китаю из Национального института оборонных исследований при Министерстве обороны Японии Иида Масафуми считает, что укрепление потенциала четырех стран в области морской безопасности значительно поможет им противостоять Китаю.

Ранее сообщалось, что Китай милитаризирует острова, построенные на спорном участке Южно-Китайского моря. 

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