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КНР милитаризирует острова, построенные на спорном участке Южно-Китайского моря

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Пекин, Вторник 22 марта 2022 14:10
КНР милитаризирует острова, построенные на спорном участке Южно-Китайского моря Фото: Китай милитаризирует острова в Южно-Китайском море (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай размещает военные мощности на искусственных островах в Южно-Китайском море. Этот водный участок является спорным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что ранее командующий США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино заявил, что Китай милитаризировал минимум три искусственных острова в Южно-Китайском море. КНР превратили эти территории в военные базы, разместив там противокорабельные и зенитно-ракетные комплексы, лазерное оборудование и оборудование для постановки помех, а также истребители.

Американский адмирал подметил, что такие действия Китая противоречат президента Китая Си Цзиньпина и нарушают прежние договоренности.

"Я думаю, что за последние 20 лет мы стали свидетелями крупнейшего военного наращивания КНР со времен Второй мировой войны", - заявил Акилино.

В то же время представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай имеет право размещать на своих территориях любое вооружение.

"Размещение необходимых объектов национальной обороны на своей территории является правом каждой суверенной страны и соответствует международному праву, что является безупречным", - сказал он.

При этом представитель МИД осудил действия США и назвал их "разжиганием беспорядков и провокации".

"Это серьезно угрожает суверенитету и безопасности прибрежных стран и подрывает порядок и безопасность судоходства в Южно-Китайском море", - прокомментировал Ван Вэньбинь.

Напомним, глава МИД Китая пригрозил США ответными санкциями за то, что Вашингтон ввел запрет на выдачу виз китайским чиновникам.

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