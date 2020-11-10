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Японія готується до Олімпіади-2021

Токіо, Вівторок 10 листопада 2020 09:43
Японія готується до Олімпіади-2021
Фото: Олімпіада в Токіо (tokyo2020 org)
Автор: Анастасия Рокитна

Організатори "Олімпійських ігор" у Токіо оголосили, що з березня 2021 року проведуть серію тестових змагань на олімпійський об'єктах. Вони готуються до олімпіади в Японії.

Про це повідомляє Reuters.

Президент МОК Томас Бах прибуде в Токіо в кінці цього місяця, щоб обговорити з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року.

"Ми обговорюємо, як боротися з COVID-19 разом із японським урядом і столичним урядом Токіо. З початку наступного року ми почнемо роботу і приступимо до проведення тестових заходів у березні", - йдеться в заяві організаторів.

Нагадаємо, віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявляв, що перенесені через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19.

В кінці березня 2020 року на тлі пандемії Міжнародний олімпійський комітет переніс Ігри в Токіо на 2021 рік. Згідно з раніше затвердженим графіком, Олімпіада мала початися 24 липня цього року. Допущені на Ігри-2020 спортсмени поїдуть на ігри наступного року без будь-яких додаткових відборів.

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