UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Японія готова надавати Україні всі види допомоги, окрім однієї: про що мова

Фото: заступник глави ОП Ігор Жовква (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Японія готова надавати Україні всі види підтримки, окрім постачання летальної зброї і Київ розуміє таку позицію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

За його словами, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, яка долучилася до засідання "коаліції рішучих" у п’ятницю, підтвердила намір Токіо продовжувати підтримку України.

"Безумовно, ми розуміємо, що Японія не може надавати нам летальну зброю. Але всі інші види допомоги вона готова надавати", - повідомив заступник керівника ОП.

Жовква нагадав, що 14 жовтня Японія передала Україні понад 100 одиниць спеціального обладнання для дослідження ґрунту після розмінування.

Україна і далекобійність

На засіданні "коаліції рішучих" також обговорювалася ініціатива прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера щодо виділення Україні далекобійної зброї. Учасники коаліції узгоджували питання спроможностей різних країн.

"Тут має бути симбіоз", - заявив Ігор Жовква, наголосивши на поєднанні українських розробок і західних постачань.

Заступник глави ОП нагадав, що Україна має власні далекобійні системи та безпілотники, які успішно застосовуються по легітимних цілях на території РФ.

Однак, як зазначив чиновник, в комбінації зі зброєю партнерів ефект від української зброї був би значно вищим.

 

 

Нагадаємо, 24 жовтня в Лондоні пройшла зустріч "коаліції рішучих", на якій обговорювали "гарантії безпеки" для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійності та енергетичної стійкості.

Представники понад 20 країн зібралися, щоб обговорити як допомогу Україні, так і власну безпеку на тлі загроз з боку РФ.

Водночас в цей же день Японія підняла в повітря винищувачі через проліт уздовж її кордону стратегічних бомбардувальників РФ, здатних нести ядерну зброю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяЗброя в УкраїніДопомога армії