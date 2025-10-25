Япония готова предоставлять Украине все виды помощи, кроме одной: о чем речь

По его словам, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, которая присоединилась к заседанию "коалиции решительных" в пятницу, подтвердила намерение Токио продолжать поддержку Украины.

"Безусловно, мы понимаем, что Япония не может предоставлять нам летальное оружие. Но все другие виды помощи она готова предоставлять", - сообщил заместитель руководителя ОП.

Жовква напомнил, что 14 октября Япония передала Украине более 100 единиц специального оборудования для исследования почвы после разминирования.

Украина и дальнобойность

На заседании "коалиции решительных" также обсуждалась инициатива премьер-министра Британии Кира Стармера о выделении Украине дальнобойного оружия. Участники коалиции согласовывали вопросы возможностей разных стран.

"Здесь должен быть симбиоз", - заявил Игорь Жовква, отметив сочетание украинских разработок и западных поставок.

Заместитель главы ОП напомнил, что Украина имеет собственные дальнобойные системы и беспилотники, которые успешно применяются по легитимным целям на территории РФ.

Однако, как отметил чиновник, в комбинации с оружием партнеров эффект от украинского оружия был бы значительно выше.