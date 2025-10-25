Японія готова надавати Україні всі види допомоги, окрім однієї: про що мова
Японія готова надавати Україні всі види підтримки, окрім постачання летальної зброї і Київ розуміє таку позицію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.
За його словами, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, яка долучилася до засідання "коаліції рішучих" у п’ятницю, підтвердила намір Токіо продовжувати підтримку України.
"Безумовно, ми розуміємо, що Японія не може надавати нам летальну зброю. Але всі інші види допомоги вона готова надавати", - повідомив заступник керівника ОП.
Жовква нагадав, що 14 жовтня Японія передала Україні понад 100 одиниць спеціального обладнання для дослідження ґрунту після розмінування.
Україна і далекобійність
На засіданні "коаліції рішучих" також обговорювалася ініціатива прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера щодо виділення Україні далекобійної зброї. Учасники коаліції узгоджували питання спроможностей різних країн.
"Тут має бути симбіоз", - заявив Ігор Жовква, наголосивши на поєднанні українських розробок і західних постачань.
Заступник глави ОП нагадав, що Україна має власні далекобійні системи та безпілотники, які успішно застосовуються по легітимних цілях на території РФ.
Однак, як зазначив чиновник, в комбінації зі зброєю партнерів ефект від української зброї був би значно вищим.
Нагадаємо, 24 жовтня в Лондоні пройшла зустріч "коаліції рішучих", на якій обговорювали "гарантії безпеки" для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійності та енергетичної стійкості.
Представники понад 20 країн зібралися, щоб обговорити як допомогу Україні, так і власну безпеку на тлі загроз з боку РФ.
Водночас в цей же день Японія підняла в повітря винищувачі через проліт уздовж її кордону стратегічних бомбардувальників РФ, здатних нести ядерну зброю.