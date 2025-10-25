ua en ru
Япония готова предоставлять Украине все виды помощи, кроме одной: о чем речь

Украина, Суббота 25 октября 2025 09:56
Япония готова предоставлять Украине все виды помощи, кроме одной: о чем речь Фото: заместитель главы ОП Игорь Жовква (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Япония готова оказывать Украине все виды поддержки, кроме поставок летального оружия и Киев понимает такую позицию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

По его словам, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, которая присоединилась к заседанию "коалиции решительных" в пятницу, подтвердила намерение Токио продолжать поддержку Украины.

"Безусловно, мы понимаем, что Япония не может предоставлять нам летальное оружие. Но все другие виды помощи она готова предоставлять", - сообщил заместитель руководителя ОП.

Жовква напомнил, что 14 октября Япония передала Украине более 100 единиц специального оборудования для исследования почвы после разминирования.

Украина и дальнобойность

На заседании "коалиции решительных" также обсуждалась инициатива премьер-министра Британии Кира Стармера о выделении Украине дальнобойного оружия. Участники коалиции согласовывали вопросы возможностей разных стран.

"Здесь должен быть симбиоз", - заявил Игорь Жовква, отметив сочетание украинских разработок и западных поставок.

Заместитель главы ОП напомнил, что Украина имеет собственные дальнобойные системы и беспилотники, которые успешно применяются по легитимным целям на территории РФ.

Однако, как отметил чиновник, в комбинации с оружием партнеров эффект от украинского оружия был бы значительно выше.

Напомним, 24 октября в Лондоне прошла встреча "коалиции решительных", на которой обсуждали "гарантии безопасности" для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойности и энергетической устойчивости.

Представители более 20 стран собрались, чтобы обсудить как помощь Украине, так и собственную безопасность на фоне угроз со стороны РФ.

В то же время в этот же день Япония подняла в воздух истребители из-за пролета вдоль ее границы стратегических бомбардировщиков РФ, способных нести ядерное оружие.

