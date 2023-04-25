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Японія евакуювала своїх громадян з Судану

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Вівторок 25 квітня 2023 05:49
Японія евакуювала своїх громадян з Судану Фото: Японія евакуювала громадян з Судану (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Японія евакуювала своїх громадян з Судану, де відбувається державний переворот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За словами прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди, з Судану евакуювали 45 громадян країни та їхні сім'ї. Літак Сил самооборони Японії доставив їх до Джибуті, а решту японців евакуювали в рамках операцій інших урядів. Наприклад, шестеро громадян Японії виїхали за допомогою Франції.

Наразі в країні залишається ще кілька громадян Японії, які висловили бажання евакуюватись.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.

Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Пізніше стало відомо про домовленість про припинення вогню між армією країни та СШР.

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