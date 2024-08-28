Японія евакуює 800 000 своїх громадян через наближення тайфуну "Шаньшань"

Через наближення тайфуну "Шаньшань" до південно-західного регіону, Японія видала надзвичайне попередження. Розпочалася евакуація 800 000 жителів, авіа та залізничні рейси були скасовані, а роботу вітчизняних заводів було призупинено, включаючи Toyota Motor.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Тайфун був класифікований як "дуже сильний". Швидкість вітру становитиме
У цьому місяці тайфун "Ампіл" вже змушував Японію скасувати сотні рейсів та евакуювати десятки тисяч людей. Ще раніше тайфун "Марія" паралізував рух літаків та потягів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.