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Японія евакуює 800 000 своїх громадян через наближення тайфуну "Шаньшань"

Фото: наслідки тайфуну "Шаньшань" в Японії (GettyImages)
Автор: Ніна Єланська

Через наближення тайфуну "Шаньшань" до південно-західного регіону, Японія видала надзвичайне попередження. Розпочалася евакуація 800 000 жителів, авіа та залізничні рейси були скасовані, а роботу вітчизняних заводів було призупинено, включаючи Toyota Motor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тайфун був класифікований як "дуже сильний". Швидкість вітру становитиме

У цьому місяці тайфун "Ампіл" вже змушував Японію скасувати сотні рейсів та евакуювати десятки тисяч людей. Ще раніше тайфун "Марія" паралізував рух літаків та потягів.

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Японія