Японія евакуює 800 000 своїх громадян через наближення тайфуну "Шаньшань"

У цьому місяці тайфун "Ампіл" вже змушував Японію скасувати сотні рейсів та евакуювати десятки тисяч людей. Ще раніше тайфун "Марія" паралізував рух літаків та потягів.

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