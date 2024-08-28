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Япония эвакуирует 800 000 своих граждан из-за приближения тайфуна "Шаньшань"

Фото: последствия тайфуна "Шаньшань" в Японии (GettyImages)
Автор: Нина Еланская

Из-за приближения тайфуна "Шаньшань" к юго-западному региону Япония выдала чрезвычайное предупреждение. Началась эвакуация 800 000 жителей, авиа и ж/д рейсы были отменены, а работа отечественных заводов была приостановлена, включая Toyota Motor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайфун был классифицирован как "очень сильный". Скорость ветра будет составлять

В этом месяце тайфун "Ампил" уже заставлял Японию отменить сотни рейсов и эвакуировать десятки тысяч человек. Еще раньше тайфун "Мария"парализовал движение самолетов и поездов.

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Япония