Япония эвакуирует 800 000 своих граждан из-за приближения тайфуна "Шаньшань"

В этом месяце тайфун "Ампил" уже заставлял Японию отменить сотни рейсов и эвакуировать десятки тысяч человек. Еще раньше тайфун "Мария"парализовал движение самолетов и поездов.

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