Япония эвакуирует 800 000 своих граждан из-за приближения тайфуна "Шаньшань"

Из-за приближения тайфуна "Шаньшань" к юго-западному региону Япония выдала чрезвычайное предупреждение. Началась эвакуация 800 000 жителей, авиа и ж/д рейсы были отменены, а работа отечественных заводов была приостановлена, включая Toyota Motor.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Тайфун был классифицирован как "очень сильный". Скорость ветра будет составлять
В этом месяце тайфун "Ампил" уже заставлял Японию отменить сотни рейсов и эвакуировать десятки тысяч человек. Еще раньше тайфун "Мария"парализовал движение самолетов и поездов.
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