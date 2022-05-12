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Япония договорилась о дальнейшем сотрудничестве с ЕС по борьбе с агрессией России

Фото: Фумио Кисида, премьер-министр Японии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Япония и Европейский союз договорились о дальнейшем сотрудничестве в борьбе с Россией из-за ее вторжения в Украину, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Санкции против Москвы будут усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и Кисида заявили на совместной пресс-конференции в Токио, что продолжат переговоры о путях максимизации своего партнерства для борьбы с Россией в таких областях как энергетика.

"Мы приветствуем все более жесткую позицию Японии в отношении России", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

До этого Япония заявила, что едина с другими странами G7 в решении отказаться от импорта российской нефти.

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Япония