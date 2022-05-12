Япония договорилась о дальнейшем сотрудничестве с ЕС по борьбе с агрессией России

Япония и Европейский союз договорились о дальнейшем сотрудничестве в борьбе с Россией из-за ее вторжения в Украину, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Санкции против Москвы будут усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и Кисида заявили на совместной пресс-конференции в Токио, что продолжат переговоры о путях максимизации своего партнерства для борьбы с Россией в таких областях как энергетика. "Мы приветствуем все более жесткую позицию Японии в отношении России", - сказала фон дер Ляйен.