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Японія домовилася про подальшу співпрацю з ЄС щодо боротьби з агресією Росії

Фото: Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Японія і Європейський союз домовилися про подальшу співпрацю в боротьбі з Росією через її вторгнення в Україну, заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Санкції проти Москви будуть посилюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейської ради Шарль Мішель і Кісіда заявили на спільній пресконференції в Токіо, що продовжать переговори про шляхи максимізації свого партнерства для боротьби з Росією в таких областях як енергетика.

"Ми вітаємо все більш жорстку позицію Японії щодо Росії", - сказала фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялося, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

До цього Японія заявила, що єдина з іншими країнами G7 у рішенні відмовитися від імпорту російської нафти.

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Японія