UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония будет называть южные Курилы своей исконной территорией, - Kyodo

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Япония решила изменить название южных Курильских островов в своих документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что новая формулировка содержится в черновике нового выпуска правительственного справочника о внешней политике страны.

Отметим, до 2003 года Япония официально называла южные острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые по итогам Второй мировой войны были присоединены к СССР, "незаконно оккупированными", а до 2012 года - "исконными землями". С 2012 года Токио избегал резких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.

Напомним, ранее Япония присоединилась к антироссийским санкциям из-за войны против Украины, в ответ Россия вышла из мирных переговоров и отменила безвиз для японцев на Курильских островах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЯпонияКурильские острова