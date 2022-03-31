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Японія називатиме південні Курили своєю споконвічною територією, - Kyodo

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Японія вирішила змінити назву південних Курильських островів у своїх документах. Тепер вони будуть називатися "споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Повідомляється, що нове формулювання міститься в чернетці нового випуску урядового довідника про зовнішню політику країни.

Зазначимо, до 2003 року Японія офіційно називала південні острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, які за підсумками Другої світової війни були приєднані до СРСР, "незаконно окупованими", а до 2012 року - "споконвічними землями". З 2012 року Токіо уникав різких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.

Нагадаємо, раніше Японія приєдналася до антиросійських санкцій через війну проти України, у відповідь Росія вийшла з мирних переговорів і скасувала безвіз для японців на Курильських островах.

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Російська ФедераціяЯпоніяКурильские острова