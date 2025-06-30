Японія бере під приціл глобальне потепління: що відомо

Японія запустила супутник IBUKI GW для спостереження за парниковими газами та кругообігом води. Новий космічний апарат від JAXA успішно вийшов на орбіту та розгорнув сонячні батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Global .

Японія здійснила запуск Глобального супутника спостереження за парниковими газами та кругообігом води, відомого як IBUKI GW.

Запуск відбувся з космічного центру Танегасіма о 1:33 ночі за місцевим часом (16:33 за Гринвічем у суботу). Вже через 18 хвилин після старту станція JAXA у Мінгеню, Австралія, отримала телеметричні дані, які підтвердили повне розгортання сонячних батарей супутника.

Додаткові дані, що надійшли о 2:12 ночі з супутникової станції Тролль в Антарктиді, засвідчили, що апарат успішно перейшов у режим захоплення Сонця та працює у штатному режимі, повідомили в JAXA.

Агентство також зазначило, що разом з Mitsubishi Electric Corporation та іншими партнерськими організаціями продовжить експлуатацію супутника для збору критично важливих даних про зміну клімату та його наслідки для планети.

Запуск IBUKI GW є важливим кроком у глобальному моніторингу парникових газів і вивченні процесів, що впливають на клімат Землі, що має особливе значення на тлі зростаючої кліматичної кризи.