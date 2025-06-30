Япония берет под прицел глобальное потепление: что известно
Япония запустила спутник IBUKI GW для наблюдения за парниковыми газами и круговоротом воды. Новый космический аппарат от JAXA успешно вышел на орбиту и развернул солнечные батареи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Global.
Япония осуществила запуск Глобального спутника наблюдения за парниковыми газами и круговоротом воды, известного как IBUKI GW.
Запуск состоялся из космического центра Танэгасима в 1:33 ночи по местному времени (16:33 по Гринвичу в субботу). Уже через 18 минут после старта станция JAXA в Мингеню, Австралия, получила телеметрические данные, которые подтвердили полное развертывание солнечных батарей спутника.
Дополнительные данные, поступившие в 2:12 ночи со спутниковой станции Тролль в Антарктиде, показали, что аппарат успешно перешел в режим захвата Солнца и работает в штатном режиме, сообщили в JAXA.
Агентство также отметило, что вместе с Mitsubishi Electric Corporation и другими партнерскими организациями продолжит эксплуатацию спутника для сбора критически важных данных об изменении климата и его последствиях для планеты.
Запуск IBUKI GW является важным шагом в глобальном мониторинге парниковых газов и изучении процессов, влияющих на климат Земли, что имеет особое значение на фоне растущего климатического кризиса.
Напомним, из-за глобального потепления экосистемы Земли претерпят серьезные изменения. Таяние ледников может привести к поднятию уровня Черного моря на 30-50 сантиметров, а рост температуры создаст условия для проникновения видов из Средиземного моря, нетипичных для этого региона.
Кстати, 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Так, среднегодовая температура достигла +11,4 °C, что на 2,4 °C превышает среднестатистический климатический показатель для города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.