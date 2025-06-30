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Япония берет под прицел глобальное потепление: что известно

Япония, Понедельник 30 июня 2025 05:26
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Япония берет под прицел глобальное потепление: что известно Иллюстративное фото: спутник, который будет следить за изменениями климата с орбиты (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Япония запустила спутник IBUKI GW для наблюдения за парниковыми газами и круговоротом воды. Новый космический аппарат от JAXA успешно вышел на орбиту и развернул солнечные батареи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Global.

Япония осуществила запуск Глобального спутника наблюдения за парниковыми газами и круговоротом воды, известного как IBUKI GW.

Запуск состоялся из космического центра Танэгасима в 1:33 ночи по местному времени (16:33 по Гринвичу в субботу). Уже через 18 минут после старта станция JAXA в Мингеню, Австралия, получила телеметрические данные, которые подтвердили полное развертывание солнечных батарей спутника.

Дополнительные данные, поступившие в 2:12 ночи со спутниковой станции Тролль в Антарктиде, показали, что аппарат успешно перешел в режим захвата Солнца и работает в штатном режиме, сообщили в JAXA.

Агентство также отметило, что вместе с Mitsubishi Electric Corporation и другими партнерскими организациями продолжит эксплуатацию спутника для сбора критически важных данных об изменении климата и его последствиях для планеты.

Запуск IBUKI GW является важным шагом в глобальном мониторинге парниковых газов и изучении процессов, влияющих на климат Земли, что имеет особое значение на фоне растущего климатического кризиса.

Напомним, из-за глобального потепления экосистемы Земли претерпят серьезные изменения. Таяние ледников может привести к поднятию уровня Черного моря на 30-50 сантиметров, а рост температуры создаст условия для проникновения видов из Средиземного моря, нетипичных для этого региона.

Кстати, 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Так, среднегодовая температура достигла +11,4 °C, что на 2,4 °C превышает среднестатистический климатический показатель для города.

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Япония Глобальное потепление Климатолог
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