Японія анонсувала постачання додаткової техніки для ЗСУ

Допомога Україні від Японії

Японія надає значну підтримку Україні з початку російського вторгнення у 2022 році, надаючи як пряму фінансову допомогу, так і міжнародні організації.

Токіо виділило понад 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів і кредитів, ставши четвертим за величиною донором бюджетної підтримки України.

Крім того, Японія надає допомогу через такі структури, як Світовий банк та Азійський банк розвитку.

У червні президент України Володимир Зеленський та колишній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали угоду про гарантії безпеки.

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