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Японія анонсувала постачання додаткової техніки для ЗСУ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Японії Ген Накатані пообіцяв Україні додаткові поставки транспортних засобів. Про це він заявив під час розмови з українським колегою Рустемом Умеровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Японський міністр висловив готовність своєї країни продовжувати підтримку України і повідомив про плани на додаткові поставки транспортних засобів Сил самооборони Японії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Накатані засудив військове співробітництво Китаю та Північної Кореї з Росією, назвавши це фактором, який сприяє затягуванню війни та погіршенню ситуації в Україні.

Конкретні види техніки, які будуть передані, не уточнюються. Раніше Токіо передало Києву близько 100 одиниць транспортних засобів, серед яких військові вантажівки. 

Допомога Україні від Японії

Японія надає значну підтримку Україні з початку російського вторгнення у 2022 році, надаючи як пряму фінансову допомогу, так і міжнародні організації.

Токіо виділило понад 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів і кредитів, ставши четвертим за величиною донором бюджетної підтримки України.

Крім того, Японія надає допомогу через такі структури, як Світовий банк та Азійський банк розвитку.

У червні президент України Володимир Зеленський та колишній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали угоду про гарантії безпеки.

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