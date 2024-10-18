Япония анонсировала поставки дополнительной техники для ВСУ

Помощь Украине от Японии

Япония оказывает значительную поддержку Украине с начала российского вторжения в 2022 году, предоставляя как прямую финансовую помощь, так и через международные организации.

Токио выделило более 4,5 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов, став четвертым по величине донором бюджетной поддержки Украины.

Кроме того, Япония оказывает помощь через такие структуры, как Всемирный банк и Азиатский банк развития.

В июне президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.