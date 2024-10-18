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Япония анонсировала поставки дополнительной техники для ВСУ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Японии Ген Накатани пообещал Украине дополнительные поставки транспортных средств. Об этом он заявил во время разговора с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"Японский министр выразил готовность своей страны продолжать поддержку Украины и сообщил о планах на дополнительные поставки транспортных средств Сил самообороны Японии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Накатани осудил военное сотрудничество Китая и Северной Кореи с Россией, назвав это фактором, который способствует затягиванию войны и ухудшению ситуации в Украине.

Конкретные виды техники, которые будут переданы, не уточняются. Ранее Токио передало Киеву около 100 единиц транспортных средств, среди которых военные грузовики. 

Помощь Украине от Японии

Япония оказывает значительную поддержку Украине с начала российского вторжения в 2022 году, предоставляя как прямую финансовую помощь, так и через международные организации.

Токио выделило более 4,5 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов, став четвертым по величине донором бюджетной поддержки Украины.

Кроме того, Япония оказывает помощь через такие структуры, как Всемирный банк и Азиатский банк развития.

В июне президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали соглашение о гарантиях безопасности.

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