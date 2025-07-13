Понівечені школа та багатоповерхівки: з'явилися перші фото наслідків атаки на Самар

У місті Самара після ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження школи та житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.
Недільний ранок у місті Самара видався неспокійним: російські удари завдали шкоди цивільній інфраструктурі.
Як зазначив Лисак, унаслідок атаки пошкоджено школу і багатоквартирних будинків. У будівлях вибивало вікна, частково зруйновані дахи та фасади.
Наразі на місці працюють представники місцевої влади, рятувальники, поліція та комунальні служби.
До ліквідації наслідків також долучилися благодійні організації, які забезпечують мешканців будівельними матеріалами для того, щоб тимчасово закрити побите.
Голова ОВА нагадав, що українці, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів, може подати заявку на отримання допомоги від держави через платформу "єВідновлення".
Це дасть можливість профінансувати ремонт житла або придбати будматеріали.
Нагадаємо, ми писали, що у неділю, 13 липня, в місті Самар пролунали вибухи після масованої атаки безпілотників.
За інформацією джерел РБК-Україна , один із дронів влучив у будівлю ТЦК.
До того, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.
Тоді у місті також повідомлялось про загиблих та поранених. Через російську атаку 25 червня в Дніпропетровській області було оголошено днем жалоби.
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