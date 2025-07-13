Понівечені школа та багатоповерхівки: з'явилися перші фото наслідків атаки на Самар

Недільний ранок у місті Самара видався неспокійним: російські удари завдали шкоди цивільній інфраструктурі.

Як зазначив Лисак, унаслідок атаки пошкоджено школу і багатоквартирних будинків. У будівлях вибивало вікна, частково зруйновані дахи та фасади.

Наразі на місці працюють представники місцевої влади, рятувальники, поліція та комунальні служби.

До ліквідації наслідків також долучилися благодійні організації, які забезпечують мешканців будівельними матеріалами для того, щоб тимчасово закрити побите.

Фото: Атака РФ на місто Самар (t.me/dnipropetrovskaODA)

Голова ОВА нагадав, що українці, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів, може подати заявку на отримання допомоги від держави через платформу "єВідновлення".

Це дасть можливість профінансувати ремонт житла або придбати будматеріали.