Поврежденные школа и многоэтажки: появились первые фото последствий атаки на Самар

В городе Самара после вражеских обстрелов зафиксированы повреждения школы и жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.
Воскресное утро в городе Самара выдалось неспокойным: российские удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.
Как отметил Лысак, в результате атаки повреждены школа и многоквартирные дома. В зданиях выбивало окна, частично разрушены крыши и фасады.
Сейчас на месте работают представители местной власти, спасатели, полиция и коммунальные службы.
К ликвидации последствий также присоединились благотворительные организации, которые обеспечивают жителей строительными материалами для того, чтобы временно закрыть побитое.
Председатель ОВА напомнил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате обстрелов, может подать заявку на получение помощи от государства через платформу "еВідновлення".
Это даст возможность профинансировать ремонт жилья или приобрести стройматериалы.
Напомним, мы писали, что в воскресенье, 13 июля, в городе Самар прогремели взрывы после массированной атаки беспилотников.
По информации источников РБК-Украина , один из дронов попал в здание ТЦК.
До того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.
Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.
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