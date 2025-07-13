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Поврежденные школа и многоэтажки: появились первые фото последствий атаки на Самар

Фото: появились первые фото последствий атаки на Самар (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

В городе Самара после вражеских обстрелов зафиксированы повреждения школы и жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.

Воскресное утро в городе Самара выдалось неспокойным: российские удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

Как отметил Лысак, в результате атаки повреждены школа и многоквартирные дома. В зданиях выбивало окна, частично разрушены крыши и фасады.

Сейчас на месте работают представители местной власти, спасатели, полиция и коммунальные службы.

К ликвидации последствий также присоединились благотворительные организации, которые обеспечивают жителей строительными материалами для того, чтобы временно закрыть побитое.

 
Фото: Атака РФ на город Самар (t.me/dnipropetrovskaODA)

Председатель ОВА напомнил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате обстрелов, может подать заявку на получение помощи от государства через платформу "еВідновлення".

Это даст возможность профинансировать ремонт жилья или приобрести стройматериалы.

 

Удары по Самару

Напомним, мы писали, что в воскресенье, 13 июля, в городе Самар прогремели взрывы после массированной атаки беспилотников.

По информации источников РБК-Украина , один из дронов попал в здание ТЦК.

До того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.

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