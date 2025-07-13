Поврежденные школа и многоэтажки: появились первые фото последствий атаки на Самар

Воскресное утро в городе Самара выдалось неспокойным: российские удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

Как отметил Лысак, в результате атаки повреждены школа и многоквартирные дома. В зданиях выбивало окна, частично разрушены крыши и фасады.

Сейчас на месте работают представители местной власти, спасатели, полиция и коммунальные службы.

К ликвидации последствий также присоединились благотворительные организации, которые обеспечивают жителей строительными материалами для того, чтобы временно закрыть побитое.

Фото: Атака РФ на город Самар (t.me/dnipropetrovskaODA)

Председатель ОВА напомнил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате обстрелов, может подать заявку на получение помощи от государства через платформу "еВідновлення".

Это даст возможность профинансировать ремонт жилья или приобрести стройматериалы.