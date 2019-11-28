В Японии заявили о запуске ракет со стороны КНДР

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Береговая охрана Японии призвала корабли соблюдать бдительность

Северная Корея (КНДР) в четверг, 28 ноября, произвела запуск неопознанных ракет в Японском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О запуске ракет со стороны КНДР сообщили в береговой охране Японии, призвав при этом корабли соблюдать бдительность в связи с запуском снарядов.

Также информацию о проведении запуска снаряда сообщили в комитете начальников штабов Южной Кореи.

"КНДР произвела запуск снаряда неопределенного типа", - сообщили в Южной Корее.

Напомним, в последний запуск ракет в сторону Японии КНДР производил 31 октября. Тогда было запущено две ракеты в сторону Японии, ни одна из которых не достигла японской экономической зоны. Южная Корея призвала КНДР прекратить запуски ракет, так как это не способствует снижению напряженности на полуострове.

В Северной Корее подтвердили запуск сверхбольших реактивных пусковых установок, который показал прогресс в разработке оружия Пхеньяном. При этом в КНДР сообщили, что система непрерывного огня способна полностью уничтожить групповую цель противника неожиданным ударом. Глава КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение запуском.