ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КНДР сообщили об успешном запуске ракет

Новости » В мире     01.11.2019 - 10:34
В КНДР сообщили об успешном запуске ракет
Иллюстративное фото (flickr.com/koreanet)

В КНДР заявили, что ракеты способны полностью уничтожить групповую цель противника

Северная Корея (КНДР) в пятницу, 1 ноября, сообщила об успешном запуске ракет, которые были запущены в четверг, 31 октября, в сторону Японского моря. Об этом сообщает Reuters.

В КНДР заявили, что запуск сверхбольших реактивных пусковых установок показал прогресс в разработке оружия Пхеньяном. Сообщается, что глава КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение запуском, при этом лично он не присутствовал во время испытаний.

"В четверг тест подтвердил, что система непрерывного огня из нескольких ракетных установок способна полностью уничтожить групповую цель противника неожиданным ударом", - сообщили в КНДР.

Напомним, 31 октября в Японии и Южной Корее сообщили о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи в направлении Японского моря. В Японии подтвердили, что ни одна из ракет не достигла экономической зоны страны.

Из-за запуска ракет Совет по национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание и выразил обеспокоенность. Южная Корея призвала КНДР прекратить запуски ракет, так как это не способствует снижению напряженности на полуострове.

КНДР призвала США не игнорировать крайний срок для переговоров Ким Чен Ын заявил об "особых" отношениях с Трампом
Новости Украины КНДРзапуск ракеты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь