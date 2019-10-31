Южная Корея выразила обеспокоенность запуском ракет КНДР

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Южная Корея считает, что действия КНДР не способствуют снижению напряженности в регионе

Совет по национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание и выразил обеспокоенность, после запуска ракет Северной Кореей в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Как сообщили в Совбезе Южной Кореи, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет ближнего действия из района города Сунчхон, провинции Южный Пхенан, в направлении Японского моря.

"Наши военные поддерживают состояние готовности, отслеживая возможность нового запуска", - говорится в заявлении СНБ.

Также Южная Корея призвала КНДР прекратить запуски ракет, так как это не способствует снижению напряженности на полуострове.

Напомним, в начале октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии, одна из которых упала в японской экономической зоне. В связи с запуском ракет правительство Японии выразило протест.

В КНДР подтвердили, что провели запуск новой баллистической ракеты Pukguksong-3 с подводной лодки. При этом Северная Корея отметила, что запуск ракет не угрожал безопасности соседних стран.