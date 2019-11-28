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У Японії заявили про запуск ракет з боку КНДР

Новини » В світі     28.11.2019 - 10:31
У Японії заявили про запуск ракет з боку КНДР
Ілюстративне фото (flickr.com/koreanet)

Берегова охорона Японії закликала кораблі дотримуватися пильність

Північна Корея (КНДР) у четвер, 28 листопада, провела запуск невпізнаних ракет в Японському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про запуск ракет з боку КНДР повідомили в береговій охороні Японії, закликавши при цьому кораблі дотримуватися пильність у зв'язку з запуском снарядів.

Також інформацію про проведення запуску снаряда повідомили в комітеті начальників штабів Південної Кореї.

"КНДР здійснила запуск ракети невизначеного типу", - повідомили в Південній Кореї.

Нагадаємо, в останній запуск ракет у бік Японії КНДР виробляв 31 жовтня. Тоді було запущено дві ракети у бік Японії, жодна з яких не досягла японської економічної зони. Південна Корея закликала КНДР припинити запуски ракет, так як це не сприяє зниженню напруженості на півострові.

Північної Кореї підтвердили запуск надвеликих реактивних пускових установок, який показав прогрес у розробці зброї Пхеньяном. При цьому в КНДР повідомили, що система безперервного вогню здатна повністю знищити групову ціль противника несподіваним ударом. Глава КНДР Кім Чен Ин висловив задоволення запуском.

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