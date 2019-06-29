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В Японии завершился саммит G20

Новости » Политика    29.06.2019 - 10:59
В Японии завершился саммит G20
Фото: саммит G20 в Осаке (twitter.com / g20org)

Саммит в японской Осаке проходил с 28 июня

В японской Осаке завершился второй и последний день саммита стран "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в своем совместном коммюнике лидеры стран не стали осуждать политику протекционизма, вместо этого призвав к необходимости реализовать "свободную, справедливую, недискриминационную" торговую среду.

"Мы хотим свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и держать наши рынки открытыми", - говорится в совместном заявлении.

Также лидеры отметили, что глобальный экономический рост остается низким, поскольку торговые и геополитические напряженные отношения усилились.

Отметим, что в рамках саммита G20 несколько раз поднимался вопрос Украины. В частности, во время встречи Дональда Трампа и Ангелы Меркель обсуждалась поддержка украинских экономических реформ. Кроме того, во время встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала вернуть украинских пленных моряков.

Напомним, что саммит G20 в японской Осаке начался вчера, 28 июня, со встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и японского премьера Синдзо Абэ. Лидеры США и Японии обсуждали, в частности, торговлю и поставки вооружения.

Меркель заверила, что не имеет проблем со здоровьем Трамп на саммите G20 допустил завершение торговой войны с Китаем
Новости Украины Япониясаммит G20
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