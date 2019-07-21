ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Японии выдали ордер на арест поджигателя студии аниме

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 23:20
В Японии выдали ордер на арест поджигателя студии аниме
Фото: пожар в Японии (twitter.com/japantimes)

Подозреваемый находится в больнице с ожогами

В Киото (Япония) в воскресенье, 21 июля, выдали ордер на арест 41-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге студии аниме, в результате которого погибли 34 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Из-за сильных ожогов подозреваемый ранее был доставлен в больницу в Осаке, полиция намерена взять его под стражу, следователи ждут возможности допросить его.

По официальным данным, ни место жительства, ни профессия поджигателя пока не известны, но японские СМИ сообщают, что полиция обнаружила его водительские права, где указан адрес в провинции Сайтама.

По информации журналистов, в 2012 году мужчина был осужден за кражу, но затем освобожден в связи с психическим расстройством и с тех пор жил на пособие от государства.

Напомним, 18 июля около 10:35 здание, в котором расположена студия аниме Kyoto Animation Co, подожгли, в результате пожара погибли 34 человека. Преступником оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу с ожогами. Поджигатель обвинил студию в том, что она украла у него идею для сценария.

Стала известна причина поджога студии аниме в Японии Число жертв пожара в Японии превысило 30
Новости Украины Японияподжог
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь