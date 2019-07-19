Стала известна причина поджога студии аниме в Японии

Фото: пожар на студии в Японии (twitter com hadixd)

Поджигатель кричал, что сотрудники - плагиаторы

Мужчина, который накануне поджог студию Kyoto Animation Co в Киото (Япония), обвинял мультипликаторов в плагиате. Об этом сообщает The Mainichi.

Поджигатель кричал, что сотрудники - плагиаторы, они украли его произведение, утверждает одна из свидетельниц задержания подозреваемого.

Отметим, что в результате пожара на студии погибли 33 человека. По предварительной информации, здание, в котором расположена студия, подожгли 18 июля около 10:35. Преступником оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу (он получил ожоги). По словам очевидцев, во время инцидента мужчина кричал "Умри!". На месте происшествия полицейские нашли холодное оружие.

Ранее сообщалось, что в полиции установили, что в помещение аниме-студии в Киото ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего возникло возгорание. Из-за пожара произошла серия взрывов. Спасательные операции еще продолжаются.

Добавим, KyoAni выпускает популярные аниме шоу. В социальных сетях поклонники компании выражают соболезнования размещают фотографии своих любимых шоу KyoAni.