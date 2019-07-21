У Японії видали ордер на арешт палія студії аніме

Фото: пожежа в Японії (twitter.com/japantimes)

Підозрюваний перебуває у лікарні з опіками

У Кіото (Японія) в неділю, 21 липня, видали ордер на арешт 41-річного чоловіка, підозрюваного в підпалі студії аніме, в результаті якого загинули 34 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Через сильні опіки підозрюваний раніше був доставлений до лікарні в Осаці, поліція має намір взяти його під варту, слідчі чекають можливості допитати його.

За офіційними даними, ні місце проживання, ні професія палія поки не відомі, але японські ЗМІ повідомляють, що поліція виявила його водійські права, де зазначено адресу в провінції Сайтама.

За інформацією журналістів, у 2012 році чоловік був засуджений за крадіжку, але потім звільнений у зв'язку з психічним розладом і з тих пір жив на допомогу від держави.

Нагадаємо, 18 липня близько 10:35 будівлю, в якій була розташована студія аніме Kyoto Animation Co, підпалили, у результаті пожежі загинуло 34 людини. Злочинцем виявився 41-річний чоловік, його затримали і доставили в лікарню з опіками. Палій звинуватив студію в тому, що вона вкрала у нього ідею для сценарію.