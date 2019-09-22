В Японии вследствие тайфуна пострадали около 20 человек, есть погибший

В в результате тайфуна "Тапа" в японской префектуре Окинава пострадали 19 человек. Об этом передет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Известно, что двое человек были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки на юго-западном главном острове Кюсю, 60-летний мужчина был убит, а еще один пропал без вести.

Формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. На данный момент его скорость ветра составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.

Из-за стихии в аэропортах отменены более 300 рейсов. Без электричества остались 40 000 домов. Синоптики прогнозируют, что к вечеру 22 сентября шторм достигнет острова Кюсю.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за тайфуна "Факсай" в Японии временно приостановили работу своих заводов компании Nissan и Sony. В частности, из-за последствий стихийного бедствия заводы Nissan в Оппаме и Иокогаме были затоплены и обесточены.

Также в начале сентября в Японии в связи с приближением тайфуна "Факсай" также отменили сотни авиарейсов. Также сообщалось, что тайфун, подойдет очень близко к региону Канто, включая Токио, в префектуре Сидзуока.