В Японии врачи успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка

Отмечается, что операция проводилась на 25-й неделе беременности матери. У ребенка был диагностирован стеноз аортального клапана.

Что такое стеноз аортального клапана

Это болезнь, которая характеризуется сужением аорты в области клапана. Она затрудняет отток крови из левого желудочка.

Среди симптомов отмечают:

боль в груди;

одышка;

нарушение сердечного ритма;

нерегулярность сердцебиения;

головокружение;

потеря сознания;

головные боли;

отеки.

Как проходила операция

Сначала хирурги ввели через брюшную полость матери специальную иглообразную трубку. Аппарат просунули к сердцу малыша и с помощью надувного катетера - расширили отверстие клапана.

По словам врачей, малыш родился в хорошем состоянии еще в октябре.

Операция выполнялась в рамках одного из клинических исследований, однако стала первым случаем внутриутробного лечения аортального стеноза в Японии.