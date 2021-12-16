В Японии врачи успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка

В Японии медики успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка в утробе матери. Операция проводилась в июле, однако малыш родился абсолютно здоровым уже в этом октябре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Отмечается, что операция проводилась на 25-й неделе беременности матери. У ребенка был диагностирован стеноз аортального клапана.
Это болезнь, которая характеризуется сужением аорты в области клапана. Она затрудняет отток крови из левого желудочка.
Среди симптомов отмечают:
Сначала хирурги ввели через брюшную полость матери специальную иглообразную трубку. Аппарат просунули к сердцу малыша и с помощью надувного катетера - расширили отверстие клапана.
По словам врачей, малыш родился в хорошем состоянии еще в октябре.
Операция выполнялась в рамках одного из клинических исследований, однако стала первым случаем внутриутробного лечения аортального стеноза в Японии.