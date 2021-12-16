В Японії лікарі успішно прооперували сердце ще не народженої дитини

Зазначається, що операція проводилась на 25-му тижні вагітності матері. У дитини було діагностовано стеноз аортального клапана.

Що таке стеноз аортального клапана

Це хвороба, яка характеризується звуженням аорти в ділянці клапану. Вона ускладнює відтік крові з лівого шлуночка.

Серед симптомів відзначають:

біль у грудях;

задишка;

порушення серцевого ритму;

нерегулярність серцебиття;

запаморочення;

втрата свідомості;

головні болі;

набряки.

Як проходила операція

Спочатку хірурги ввели через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку. Апарат просунули до серця малюка й за допомогою надувного катетера - розширили отвір клапана.

За словами лікарів, малюк народився в доброму стані ще у жовтні.

Операція виконувалась в рамках одного із клінічних досліджень, однак стала першим випадком внутрішньоутробного лікування аортального стенозу в Японії.