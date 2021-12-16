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В Японії лікарі успішно прооперували сердце ще не народженої дитини

Автор: Сергій Пишкін

В Японії медики успішно прооперували серце ще не народженої дитини в утробі матері. Операція проводилась у липні, однак малюк народився абсолютно здоровим вже цього жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначається, що операція проводилась на 25-му тижні вагітності матері. У дитини було діагностовано стеноз аортального клапана.

Що таке стеноз аортального клапана

Це хвороба, яка характеризується звуженням аорти в ділянці клапану. Вона ускладнює відтік крові з лівого шлуночка.

Серед симптомів відзначають:

  • біль у грудях;
  • задишка;
  • порушення серцевого ритму;
  • нерегулярність серцебиття;
  • запаморочення;
  • втрата свідомості;
  • головні болі;
  • набряки.

Як проходила операція

Спочатку хірурги ввели через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку. Апарат просунули до серця малюка й за допомогою надувного катетера - розширили отвір клапана.

За словами лікарів, малюк народився в доброму стані ще у жовтні.

Операція виконувалась в рамках одного із клінічних досліджень, однак стала першим випадком внутрішньоутробного лікування аортального стенозу в Японії.

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Японія