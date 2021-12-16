В Японії лікарі успішно прооперували сердце ще не народженої дитини

В Японії медики успішно прооперували серце ще не народженої дитини в утробі матері. Операція проводилась у липні, однак малюк народився абсолютно здоровим вже цього жовтня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.
Зазначається, що операція проводилась на 25-му тижні вагітності матері. У дитини було діагностовано стеноз аортального клапана.
Це хвороба, яка характеризується звуженням аорти в ділянці клапану. Вона ускладнює відтік крові з лівого шлуночка.
Серед симптомів відзначають:
Спочатку хірурги ввели через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку. Апарат просунули до серця малюка й за допомогою надувного катетера - розширили отвір клапана.
За словами лікарів, малюк народився в доброму стані ще у жовтні.
Операція виконувалась в рамках одного із клінічних досліджень, однак стала першим випадком внутрішньоутробного лікування аортального стенозу в Японії.