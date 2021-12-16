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В Японии врачи успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка

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Четверг 16 декабря 2021 15:01
В Японии врачи успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка Фото: в Японии врачи успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Японии медики успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка в утробе матери. Операция проводилась в июле, однако малыш родился абсолютно здоровым уже в этом октябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что операция проводилась на 25-й неделе беременности матери. У ребенка был диагностирован стеноз аортального клапана.

Что такое стеноз аортального клапана

Это болезнь, которая характеризуется сужением аорты в области клапана. Она затрудняет отток крови из левого желудочка.

Среди симптомов отмечают:

  • боль в груди;
  • одышка;
  • нарушение сердечного ритма;
  • нерегулярность сердцебиения;
  • головокружение;
  • потеря сознания;
  • головные боли;
  • отеки.

Как проходила операция

Сначала хирурги ввели через брюшную полость матери специальную иглообразную трубку. Аппарат просунули к сердцу малыша и с помощью надувного катетера - расширили отверстие клапана.

По словам врачей, малыш родился в хорошем состоянии еще в октябре.

Операция выполнялась в рамках одного из клинических исследований, однако стала первым случаем внутриутробного лечения аортального стеноза в Японии.

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