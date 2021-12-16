ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Японії лікарі успішно прооперували сердце ще не народженої дитини

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 15:01
В Японії лікарі успішно прооперували сердце ще не народженої дитини Фото: в Японії лікарі успішно прооперували сердце ще не народженої дитини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Японії медики успішно прооперували серце ще не народженої дитини в утробі матері. Операція проводилась у липні, однак малюк народився абсолютно здоровим вже цього жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначається, що операція проводилась на 25-му тижні вагітності матері. У дитини було діагностовано стеноз аортального клапана.

Що таке стеноз аортального клапана

Це хвороба, яка характеризується звуженням аорти в ділянці клапану. Вона ускладнює відтік крові з лівого шлуночка.

Серед симптомів відзначають:

  • біль у грудях;
  • задишка;
  • порушення серцевого ритму;
  • нерегулярність серцебиття;
  • запаморочення;
  • втрата свідомості;
  • головні болі;
  • набряки.

Як проходила операція

Спочатку хірурги ввели через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку. Апарат просунули до серця малюка й за допомогою надувного катетера - розширили отвір клапана.

За словами лікарів, малюк народився в доброму стані ще у жовтні.

Операція виконувалась в рамках одного із клінічних досліджень, однак стала першим випадком внутрішньоутробного лікування аортального стенозу в Японії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше