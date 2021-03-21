В Японии возросло количество пострадавших от землетрясения

Количество пострадавших в результате землетрясения , которое вчера потрясло Японию, увеличилось до девяти. Сегодня стало известно о еще двух пострадавших.

По состоянию на 6:00 утра по киевскому времени количество пострадавших от землетрясения в префектуре Мияги составляло 7 человек. Еще двое пострадавших были зарегистрированы в префектурах Иватэ и Фукусима, где расположена атомная станция.

Вчера вечером было известно только о семерых пострадавших в префектуре Мияги, где располагался эпицентр этого землетрясения.