В Японии возросло количество пострадавших от землетрясения
Количество пострадавших в результате землетрясения, которое вчера потрясло Японию, увеличилось до девяти. Сегодня стало известно о еще двух пострадавших.
Об этом сообщил японский телеканал NHK.
По состоянию на 6:00 утра по киевскому времени количество пострадавших от землетрясения в префектуре Мияги составляло 7 человек. Еще двое пострадавших были зарегистрированы в префектурах Иватэ и Фукусима, где расположена атомная станция.
Вчера вечером было известно только о семерых пострадавших в префектуре Мияги, где располагался эпицентр этого землетрясения.
Напомним, вчера на Японию обрушилось землетрясение мощностью 7 баллов. Был риск, что землетрясение вызовет цунами, поэтому жителям прибрежных территорий советовали временно переместиться на повышение.
Добавим, после прошлого землетрясения в Японии в корпусах двух реакторов атомной станции "Фукусима" упал уровень воды. Было подозрение, что это связано с последствиями землетрясения.
В Исландии за последние три недели фиксируется повышенная сейсмическая активность. За этот период на территории Исландии зафиксировали более 50 тысяч землетрясений.