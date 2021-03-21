У Японії зросла кількість постраждалих від землетрусу
Кількість постраждалих в результаті землетрусу, який вчора сколихнув Японію, збільшилася до дев'яти. Сьогодні стало відомо про ще двох постраждалих.
Про це повідомив японський телеканал NHK.
Станом на 6:00 ранку за київським часом кількість постраждалих від землетрусу в префектурі Міягі становила 7 людей. Ще двоє постраждалих було зареєстровано у префектурах Івате та Фукусіма, де розташована атомна станція.
Вчора ввечері було відомо тільки про сімох постраждалих в префектурі Міягі, де залягав епіцентр цього землетрусу.
Нагадаємо, вчора Японію сколихнув землетрус потужністю 7 балів. Був ризик, що землетрус викличе цунамі, тому мешканцям прибережних територій радили тимчасово переміститись на підвищення.
Додамо, після минулого землетрусу в Японії у корпусах двох реакторів атомної станції "Фукусіма" впав рівень води. Була підозра, що це пов'язано з наслідками землетрусу.
В Ісландії за останні три тижні фіксується підвищена сейсмічна активність. За цей період на території Ісландії зафіксували понад 50 тисяч землетрусів.