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В Японии уверены, что жесткая реакция мира на действия России касательно Украины сдерживает Китай

Фото: Япония считает, что жесткая реакция в отношении РФ является важной для сдерживания Китая (pixabay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Япония уверена, что Китай внимательно следит за ситуацией в Украине. Ведь жестокая реакция мира на действия России сдерживает Китай в азиатском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Японии Нобуо Киси The Washington Post.

"Китай внимательно следит за текущей ситуацией относительно агрессии России против Украины, и он уделяет особенно пристальное внимание тому, какую реакцию это вызывает у международного сообщества", - отметил министр.

Глава МИД уверен, что резкая реакция мира влияет на действия Пекина в азиатском регионе.

"Если международное сообщество каким-то образом будет игнорировать или потворствовать действиям России в Украине, это может дать неверный сигнал о том, что подобная политика может быть терпимо в других частях мира, включая Индо-Тихоокеанским регионом", - пояснил японский политик.

При этом министр в ответ на вопрос, почему Япония не занимала такую же жесткую позицию в отношении России в 2014 году в связи с оккупацией Крыма, сказал, что мир "изменился с момента аннексии". Киси подчеркнул, что Япония продолжит активную поддержку Украины.

Напомним, в Тайване опасаются военного вторжения Китая, поэтому изучают опыт Украины в войне с Россией.

Ранее мы сообщали, что США готовы продать Тайваню оружие на 95 млн долларов.

В ответ Китай заявил, что может принять военные меры для предотвращения "независимости" Тайваня и обвинили США во вмешательстве во внутренние дела.

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