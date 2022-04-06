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США готовы продать Тайваню оборудование для систем ПРО Patriot на 95 млн долларов

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 06:35
США готовы продать Тайваню оборудование для систем ПРО Patriot на 95 млн долларов Фото: система противоракетной обороны Patriot (U.S. Army photo by Sgt. Alexandra Shea/DVIDS)
Автор: Владимир Костырин

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню оборудования и средств обучения для поддержки системы ПРО Patriot в рамках сделки на сумму до 95 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как говорится в уведомлении американского оборонного ведомства Конгрессу, пакет будет включать обучение, планирование, развертывание, развертывание, эксплуатацию, техническое обслуживание и поддержку системы ПРО Patriot и связанного с ней оборудования.

"Эта предлагаемая продажа служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала", - указывается в сообщении.

Также в Пентагоне заявили, что получатель будет использовать этот потенциал "в качестве средства сдерживания региональных угроз и для усиления обороны страны".

Как отметили в канцелярии президента Тайваня, который жаловался на усиливающееся военное давление со стороны Пекина, это была третья продажа оружия, объявленная с момента вступления в должность президента США Джо Байдена, передает Reuters.

"Тайвань будет продолжать демонстрировать свою решимость защищать себя и продолжать углублять партнерские отношения с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленниками", - заявил официальный представитель Ксавье Чанг.

В Минобороны Тайваня рассчитывают, что сделка "вступит в силу" в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ, оттачивая стратегию на случай атаки Китая.

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